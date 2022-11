Betrunkener in Ravensburg am Steuer eines in Leutkirch gestohlenen Autos erwischt

Ein vor knapp zwei Wochen in Diepoldshofen unter seltsamen Begleitumständen gestohlener Ford ist am Sonntag in Ravensburg aufgetaucht. Am Steuer saß ein führerscheinloser Betrunkener, der fast einen Unfall verursacht hätte.

Das Fahrzeug war in den Morgenstunden des 9. November in der Leutkircher Ortschaft als gestohlen gemeldet worden. Nun ist am frühen Sonntag ein 26-Jähriger in Ravensburg am Steuer dieses Pkw erwischt worden, berichtet die Polizei. Er war gegen 7 Uhr augenscheinlich berauscht in den Wagen eingestiegen und verursachte kurz darauf beinahe einen Verkehrsunfall mit einem geparkten Auto. Ein Zeuge des Vorfalls rief die Polizei.

Auch unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich zum einen heraus, dass der Ford Anfang November in Diepoldshofen gestohlen worden war, und zum anderen, dass der 26-Jährige keinen Führerschein besitzt. Außerdem hatte er mehr als 0,5 Promille intus. Ebenso bestätigte sich bei einem Schnelltest der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen stand.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Ford. Der 26-Jährige musste mit den Einsatzkräften in ein Krankenhaus, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinwirkung und des Verdachts des Pkw-Diebstahls zu.

Anderes Auto blieb stehen

Kurz vor dem Diebstahl des Fords am 9. November in Diepoldshofen war ein unbekannter Täter in derselben Ortschaft in ein anderes Gebäude eingebrochen und hatte dort einen Pkw-Schlüssel gestohlen. Der Täter öffnete daraufhin das Fahrzeug vor dem Haus, entwendete daraus aber nichts und ließ es auch stehen. Ob es sich dabei um den- oder dieselben Täter handelt, ist noch ungeklärt.