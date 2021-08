Betrunkener Fahrradfahrer verursacht in Leutkirch einen Unfall

Deutlich betrunken war ein Fahrradfahrer, der am Sonntagabend kurz nach 20.30 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Memminger Straße in Leutkirch mit einem Auto zusammengestoßen ist. Das teilt die Polizei mit.

Der 57 Jahre alte Radfahrer hatte zuvor Bier an der Tankstelle gekauft und verlor beim Losfahren das Gleichgewicht. Er fiel gegen einen Opel, der gerade getankt wurde und verursachte an dem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem Radler einen Wert von 2,4 Promille erbrachte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.