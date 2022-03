Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall auf der Autobahn

Der Vorwurf, betrunken einen Unfall verursacht und dabei eine Person verletzt zu haben, steht gegen einen 31-jährigen Autofahrer im Raum, der am frühen Mittwoch an einem Verkehrsunfall auf der A 96 kurz nach der Anschlussstelle Leutkirch-West in Richtung Memmingen beteiligt war.

Der Mercedes-Fahrer fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen auf der rechten Spur einem Fiat Ducato mit hoher Geschwindigkeit hinten auf, heißt es im Bericht. Der Fiat wurde daraufhin nach rechts geschleudert und prallte gegen die Mittelleitplanke, während der Mercedes in die rechte Leitplanke fuhr. Der 45 Jahre alte Fiat-Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Beim Unfallverursacher, der indes unverletzt blieb, stellte die hinzugerufene Polizei eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille fest.Er musste die Beamten zu einer Blutabnahme begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An den beiden Pkw entstand ein Schaden, der am Mercedes auf rund 30 000 und am Fiat auf rund 12 000 Euro geschätzt wird.