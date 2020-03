Betrunkener Autofahrer landet im Grünen

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist am Samstag, 14. März, auf der Kreisstraße zwischen den Ortschaften Legau und Ausnang ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen.

Der 25-Jährige fuhr mit seinem BMW gegen 1.50 Uhr in Richtung Ausnang. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er im freien Feld landete. Nach dem ersten Aufkommen drehte sich der BMW um seine Querachse und schlug mit seinem Heck unsanft im Gelände auf. Der BMW-Fahrer verletzte sich zum Glück nicht schwerer. Ein Rettungsteam brachte ihn ins Krankenhaus, wo er weiter behandelt wurde. An seinem BMW entstand Totalschaden.

Der 25-Jährige war erkennbar alkoholisiert, gemessen wurden mehr als 1,4 Promille. Ihm wurde sein Führerschein abgenommen. Weitere Folge war eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der rundum beschädigte BMW wurde von einem Abschleppdienst geborgen.