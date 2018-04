Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Polizisten am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr bei einem 29-Jährigen fest, den sie in der Dorfstraße mit seinem Transporter kontrollierten. Nach einem positiven Alkoholtest, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des Mannes und zeigten diesen an. Der 29-Jährige hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen, berichtet die Polizei.