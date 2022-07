Betrunkene Radfahrerin gestürzt

Mit einem Fahrrad gestürzt ist eine 58 Jahre alte Frau am Montag gegen 16 Uhr in der Wurzacher Straße. Auf Höhe des Schleifwegs kam die Frau mutmaßlich aufgrund Alkoholbeeinflussung zu Fall. Die Frau hatte bei der polizeilichen Unfallaufnahme einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Durch den Sturz zog sie sich unter anderem leichtere Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr auch Blut zum Nachweis der Alkoholisierung abgenommen wurde. Die Polizei sucht derzeit noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 zu melden.