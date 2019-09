Betrunken mit dem Auto auf dem Radweg unterwegs

Erheblich unter Alkohol stand ein 19-Jähriger, der in der Nacht auf Sonntag in der Bischof-Sproll-Straße in Leutkirch mit seinem Opel einen Unfall verursachte.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 0.45 Uhr verbotenerweise auf Höhe des Skaterplatzes auf dem Rad- und Fußweg. Dort verlor er die Kontrolle über sein Auto. Möglicherweise habe er einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen wollen, schreibt die Polizei.

Der Opel stieß zunächst gegen den Zaun der Kunstrasenanlage und dann gegen einen stromführenden Verteilerkasten. Am Fahrzeug dürfte Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden sein.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der junge Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, der Führerschein wurde einbehalten.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.