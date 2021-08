Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein fester Bestandteil des Kinderferienprogramms ist der Besuch beim Bürgermeister im Rathaus. Fünf Kindern zwischen sechs und zehn Jahren zeigte Rainer Magenreuter zuerst sein Büro im ersten Stock. Im historischen Sitzungssaal durften sie anschließend bei guter Lüftung und mit ausreichend Abstand am großen Sitzungstisch fürs Foto die Masken abnehmen. Bürgermeister Magenreuter erzählte den Kindern, was ein Bürgermeister so alles macht und ließ sich von den wissbegierigen Kindern ausfragen.