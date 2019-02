Besuch bei einem Leutkircher Weltmarktführer

Im Rahmen der Aktion „SZ öffnet Türen“ haben am Montagabend 80 Leser der „Schwäbischen Zeitung“ den Leutkircher Betrieb der Firma Myonic besichtigt. Bei einer kurzen Firmenpräsentation und einem anschließenden Rundgang erfuhren sie unter anderem, dass das Unternehmen, das auf Kugellager spezialisiert ist, im Bereich der Medizintechnik nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Computertomographie- und Mammographie-Lagern ist.

„Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Miniaturkugellager, Lagersysteme und Lösungen, die genau die Erwartungen unserer Kunden treffen“, so beschreibt Betriebsleiter Christoph von Appen in einem Satz, was Myonic herstellt und an was es seiner Meinung nach liegt, dass man dabei so erfolgreich sei. Wenn von Appen von Miniaturkugellagern spricht, meint er damit Lager, die um ein Vielfaches kleiner als eine Ein-Cent-Münze sind und sich im Mikrometer-Bereich bewegen. Myonic fertige aber auch größere Kugellager – das größte hat im Außendurchmesser etwa 80 Zentimeter. Zum Einsatz kommen solche Lager vor allem im Werkzeug-Maschinenbau, erklärt der Betriebsleiter.

Blick nach China

Die beiden größten Bereiche seien allerdings die Dentaltechnik (Zahnmedizin) und die Medizintechnik, die jeweils etwa ein Drittel des Umsatzes, der laut von Appen bei 50 bis 60 Millionen Euro pro Jahr liegt, ausmachen. Dabei sei die Dentaltechnik noch immer der Kernbereich des Unternehmens. Die Anforderung bestehe darin, kleine Lager zu entwickeln, die hohen Drehzahlen standhalten und immer wieder sterilisiert werden können. Zum Einsatz kommen diese dann zum Beispiel beim Zahnarzt-Bohrer. „Wir entwickeln Lager für alle namhaften Hersteller am Markt“, erklärt von Appen.

Besonders stolz ist von Appen auf die Lagerlösungen, die in der Medizintechnik von Myonic für die Computertomographie und die Mammographie entwickelt wurden. Inzwischen sei man in diesem stark wachsenden Bereich Weltmarktführer. Da die Menschen immer älter werden, rechnet er auch in den nächsten Jahren mit weiteren Zuwächsen. Vor allem auch mit Blick auf China und die dortige Entwicklung bei der Gesundheitsvorsorge. „Dort gibt es inzwischen rund 800 Millionen Bürger, die das Geld haben, eine entsprechende Vorsorge zu bezahlen“, erklärt von Appen. Das besondere an den Lagern von Myonic in diesem Bereich sei unter anderem, dass durch die spezielle Silberbeschichtung der Kugeln die Lager auch bei hohen Temperaturen sicher funktionieren. Genutzt werden sie etwa für die Drehanoden in Röntgenröhren.

Flug zum Mars

Ein weiterer Bereich, in dem die Kugellager der Firma zum Einsatz kommen, ist die Luft- und Raumfahrttechnik. Etwa in Schaltern für Satelliten. „Lager der Firma Myonic sind schon bis zum Mars geflogen – und haben dort auch funktioniert“, so von Appen bei der Präsentation. Nach dieser können sich die SZ-Leser bei einem Rundgang in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen die Firma – bei laufendem Betrieb – selbst genauer anschauen. Geführt werden die Gruppen von Myonic-Mitarbeitern, die die aufkommenden Fragen gleich beantworten können. „Ich bin selbst ein Leutkircher und finde es klasse, in andere Leutkircher Betriebe reinschnuppern zu können“, sagt SZ-Leser Martin Steinhauser nach dem Rundgang begeistert.

Leutkirch ist der Hauptsitz der Myonic-Gruppe, hier arbeiten rund 350 Mitarbeiter. Seit 2009 gehört das Unternehmen zur japanischen MinebeaMitsumi-Gruppe. 2012 wurde am Leutkircher Standort eine neue Produktionshalle fertiggestellt. Aus Verantwortung für die Region, und um den eigenen Fachkräftebedarf zu decken, legt Myonic laut von Appen einen großen Wert auf die Ausbildung von Nachwuchskräften.

Im Rahmen der Aktion „SZ öffnet Türen“ konnten SZ-Leser unter anderem schon die Firmen Gruschwitz, FPT Robotics, Rapunzel und Milei besuchen. Am 29. März folgt die Firma FrigorTec in Amtzell. Die Anmeldemöglichkeiten werden im Vorfeld in der SZ veröffentlicht.