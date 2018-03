Beste Stimmung und fetzige Shows

Mit einem schmissig flotten Bürgerball ist es am Samstagabend in der Festhalle dem Höhepunkt der Leutkircher Fasnet entgegengegangen. Entsprechend dem Motto „Fantasyschau im Nibelgau“ wurden die Besucher von einer ideenreich dekorierten Narrenhalle in Empfang genommen und mit dem Einmarsch der Narrenzunft Nibelgau und feschen Auftritten der Prinzen- und Teeniegarde in Fasnetslaune gebracht.

Präsident Thomas Blum begrüßte, unterstützt von Prinzessin Lisa-Marie I. und Prinz Mike I., mit „Hoorig, Hoorig“ die Besucher, hob neben Oberbürgermeister Hans Jörg Henle mit Gattin die Ehrenmitglieder der Narrenzunft hervor, darunter Klaus Hofmann, der seit 50 Jahren der Narrenzunft die Treue hält. Besonders würdigte er die geleistete Arbeit der Saaldekorateure, die mit 1400 Stunden in zehn Tagen die Festhalle in eine Partyzone verwandelt hatten, und er bedankte sich bei allen Akteuren und Mithelfern, besonders bei den Ton- und Lichttechnikern, die den Abend zu einer rauschenden Ballnacht werden ließen. Mit rhythmischen Trommelschlägen und kristallklaren Fanfaren- und Parforcehornklängen und einem Wechsel von Märschen zu mitreißender Unterhaltungsmusik sorgte der Fanfarenzug Leutkirch unter Zugführer Christian Burger für eine erste mächtige Stimmung im Saal.

Ein Magier glänzt

Die Moderation des Abends übernahm Freddy Holzmüller, der humorig durch das Programm führte und zusammen mit seiner Tochter Franzi mit begeisternden Liedbeiträgen für schwungvolle Unterhaltung sorgte. Staunen und Verwunderung rief der Auftritt von Tom Veith, Magier aus Bregenz, bei den Zuschauern hervor, der zusammen mit seiner Partnerin Zaubertricks bei Verwandlungs- und Entfesselungskunst vorführte und für Begeisterung sorgte, indem er auch das Publikum immer wieder einbezog und zum Schluss noch aus einem Tempotaschentuch ein Schneegestöber zauberte. Als besonderes Highlight folgte später eine atemberaubende Feuershow mit vielen spektakulären Feuereffekten, bei der Tom Veith die Kunst des Feuerschluckens und Feuerspuckens zelebrierte. Der Auftritt der Showtanzgruppe von Bliem‘s Bunter Bühne, angelehnt an „Fluch der Karibik“, heizte die Stimmung weiter an, und unter gewaltigen Musikklängen erlebten die Zuschauer eine faszinierende professionelle Tanzshow.

Für sportliche Abwechslung sorgten junge Männer, eine Showturngruppe des TSV Wiggensbach mit dem Namen „Crazy Turnados“, die auf einer Baustelle, begleitet von „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“ eine fesselnde Akrobatikshow am Kasten vollführten. Die Akteure bauten sich zu Türmen auf, flogen in Saltobögen durch- und übereinander und rissen vor allem die jungen Zuschauerinnen zu Beifallstürmen hin. Ruhig und besinnlich zunächst war die Einlage der Narrenzunft-Oldies, bis sich die Mönchs- und Nonnengewänder flugs in Dirndl und Lederhosen verwandelten und los ging`s mit dem fetzigen Zillertaler Hochzeitsmarsch. Daran schloss sich die Showtanzgruppe der Narrenzunft Leutkirch mit einer imponierenden Tanzdarbietung mit aufputschender Musik an. Johlenden Beifall ernteten auch die Brass-Band der Elferräte, die mit ganz besonderem Körpereinsatz die Posaunen zu spielen wussten. Und immer wieder fungierte Freddy Holzmiller als Stimmungskanone, der zu den weiteren Programmpunkten überleitete, wie zu der Oldie-Garde der „Grünen Hexen“, die zum Vergnügen des Publikums bravourös noch die feinsten akrobatischen Körperverbiegungen hinzulegen wussten.

Allmählich ging`s ins Finale über. Alle Akteure versammelten sich auf der Bühne, und zu dem Sound der Partyband „Enjoy“, die mit flotter Unterhaltungsmusik den Abend mitreißend gestaltete, begann der Tanz auf der Bühne, angeführt vom Prinzenpaar, das sich vom vielen Orden verleihen neben den Ballbesuchern endlich auch in die Tanznacht stürzen konnte. Und schließlich brachte gegen Mitternacht die Guggamusik „Los Krachos“ aus Tannheim im Piratenlook mit fetzigen Rhythmen, Fahnenschwingern und Anheizern auf den Tischen zwischen den tanzenden Zuschauern den Saal vollends zum Kochen – ein unglaubliches in Nebel getauchtes Stimmungsbild. Ein toller Abend, auch dank einer starken Gemeinschaftsleistung der Narrenzunft Leutkirch.