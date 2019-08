„Vince in bonum male – Besiege das Böse mit dem Guten“: So lautet das Motto der Grundschule im ugandischen Katende. 1907 gegründet von dem katholischen Orden der „Weißen Väter“ werden heute mehr als 2000 Schüler in den Stufen 1 bis 7 unterrichtet, in Klassenstärken von über 100 Kindern. Mit Unterstützung des Staates wird die Schule getragen und geleitet von der sehr aktiven Kirchengemeinde Maria Trost mit ihrem Pfarrer Robert Galiwango, der vor zwölf Jahren in Kampala zum Priester geweiht wurde. Nun schon zum dritten Mal auch als Urlaubsvertreter von Pfarrer Elmar Schneider unterhält er zur Seelsorgeeinheit St. Gallus-Allgäu einen engen Kontakt, die ihn, wie auch die Diözese, in Projekten tatkräftig unterstützt.

„Das Hauptproblem in unserem Land ist die Armut“, so Pfarrer Galiwango bei seinem Vortrag im gut besuchten Pfarrstadel. So müssen in der Schule Gebühren erhoben werden, die von etwa ein Fünftel der Familien auch aufgrund von weiten Wegen und der notwendigen Hilfe der Kinder in der Landwirtschaft nicht bezahlt werden können. In den übervollen Klassenräumen, die vor über 70 Jahren gebaut wurden und marode geworden sind, herrscht ein Mangel an Schulmaterial, außerdem wurden einige Gebäude durch einen Sturm stark beschädigt. Und dennoch konnten die faszinierten Zuhörer in Bildern sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder lernen und oft dabei einen langen Schulweg in Kauf nehmen. „Zukunft in Afrika ist nur mit Bildung möglich, als Voraussetzung für einen Beruf und für eigene Selbstständigkeit, die eine Flucht aus dem Land vermeidet“, so der Referent. Mit gezielten Projekten lassen sich auch dank ehrenamtlicher Hilfe mit wenigen Mitteln wirksame Verbesserungen erzielen: Zum Beispiel wurde ein großer Wasserbehälter gebaut, der Trockenzeiten überbrückt, und dank einer Lieferung von gebrauchten Instrumenten von Allgäuer Musikkapellen mit Feuereifer der Schüler eine Band gegründet. Für alle diese Hilfen dankte Pfarrer Galiwango in der Landessprache: „Mwebale, mwebale.“