Besichtigung der Brauerei Clemens Härle

Im Rahmen der baden-württembergischen Öko-Aktionswochen kann an den Samstagen, 24. September, 15., und 22. Oktober, die Brauerei Clemens Härle in Leutkirch besichtigt werden. Das kündigt die Bio-Musterregion Ravensburg und das Landratsamt Ravensburg in einem Schreiben an.

Gezeigt wird die Brauerei und es wird einen Einblick gegeben in die besondere Clemens-Härle-Brauqualität sowie in das nachhaltige und regional ausgerichtete Unternehmenskonzept. Treffpunkt ist jeweils um 10.30 Uhr bei der Brauerei Clemens Härle in Leutkirch. Der Preis für die Brauereibesichtigung beträgt pro Person zehn Euro, inklusive eins Freibiers oder Frei-Züngles im Brauereigasthof. Für Kinder bis 16 Jahre wird keine Gebühr berechnet. Eine Anmeldung unter www.haerle.de ist nötig.