Bergsteigen mit spannenden Geschichten und Murmeltieren

Bei strahlendem Sonnenschein ging es Mitte Juli ein weiteres Mal, jetzt mit Wanderführerin Dunja Wegner, zu den vereinseigenen Hütten in den Lechtaler Alpen. Mit dabei waren zwei Wegepaten, die auf der Strecke die rot-weißen Markierungen erneuerten.

Diesmal lag der Schwerpunkt der Tour auf Bergsteigen mit Muße, und es boten sich gleich mehrere Erlebnisse der besonderen Art. So traf man auf der Almajuralpe den Hirten Toni Nardin an, der die Gruppe mit seinen Erzählungen über die Geschichte der Alpe und einer Führung durch die originalgetreuen Räume in den uralten Hütten begeisterte. An der Leutkircher Hütte konnte man auf 2251 Metern die wunderbare Aussicht und das sehr gute Essen genießen. Abends und am frühen Morgen gab es dort romantische, fotogene Lichtstimmungen über den umliegenden Berggipfeln.

Am nächsten Tag konnte die Gruppe beim Übergang zum eigenen Kaiserjochhaus unterhalb vom Stanskogel lange die Murmeltiere beobachten, auch dies ein nicht alltägliches Naturerlebnis. Nach einer Stärkung ging es über 1000 Höhenmeter hinab ins Kaisertal und zurück nach Kaisers. Alle weiteren Touren und Infos zu den Hütten finden sich unter www.alpenverein-leutkirch.de.