Berauschende Boogie-Night am Freitagabend

Es spricht für das ausgeglichene Gemüt des brillanten Schlagzeugers, dass David Herzel sich auch vom überschaubaren Publikumszuspruch am Freitagabend die gute Laune nicht verhageln ließ. „Wir sind in dieser Formation hier das erste Mal. Vor 20 Jahren war ich schon mal da. Schön, dass es den Larifari-Veranstalter wie Ralf Manthei gibt“ hub er an und verneigte sich dann vor dem unermüdlichen Musik-Initiator auch noch mit einem schönen rhetorischen Kranz, als er ihn und seine Crew als „Fels in der Brandung“ der flüchtigen Vergänglichkeit zeichnete. Große Worte vor großer Musik.

„Kleinste Bigband der Welt“

Aber diese Worte passten zu einem Abend, der auch in minimaler Besetzung („Herzel: „Die kleinste Bigband der Welt“) großes Vergnügen bereitete, den ganz großen Bogen von Fats Waller („Sheik of Araby“) bis hin zu Klassikern wie „Puttin on the Ritz“ schlug und einen Teil des Publikums so enthusiasmierte, dass er schließlich fünf sichtlich gut geübte und gut aufeinander abgestimmte Paare zum Gang auf den Tanzboden bewegte.

Herzels Kompliment „Es ist immer wieder schön, Leute tanzen zu sehen“ war in diesem Fall mehr als billige Anmache, alldieweil die Protagonisten – teils mit Schiebermützen und Hosenträgern angetan, in einem Fall sogar mit klassischem Al Capone-zweifarbigem Schuhwerk – eine sehr gelungene Kulisse für einen insgesamt sehr gelungenen Abend abgaben. Vor allem der unermüdliche Schrittartist im roten Polo-Shirt hätte einen Publikumspreis verdient gehabt. Kurzum: kleine Kulisse, großer Auftritt.

Aufforderungen wie „Description for Blues“ (Lassen Sie sich den Blues vom Arzt verschreiben) passten prima in diese Stimmung und als Schlagzeuger Herzel nach einem Rumba-Blues-Mix mit seinen Sticks den gesamten Bocksaal – Holzsäulen, Tische, leere Flaschen, Stuhllehnen – zum Resonanzboden verwandelte, war der Abend endgültig zum Erlebnis geworden.

Klar, dass da auch das Publikum seinen Part mit beizutragen hatte, nicht bloß in Gestalt der bestens abgestimmten Tanzpaare, sondern auch als Background-Sound für das Eisenbahn-Echo im „Honky Tonk Train Blues“, schließlich war der Boogie ursprünglich die Musik der Eisenbahnarbeiter in Texas, die bei der „Texas and Pazific Railway Company“ in der Hauptstadt Marshall ihre kärglichen Dollars verdienten.

Reichtümer dürften die zwei Musiker vom Freitagabend auch trotz großzügiger „Larifari“-Sponsoren an diesem Abend nicht verdient haben, was aber schade ist, weil vor allem Eeco Rijken am Piano mit feiner, warmer Stimme eine eindrückliche Vorstellung bot, die vom beinharten Rock’n’Roll bis hin zum samtweich intonierten „Summertime“ so ziemlich alles bot, was Liebhaber südstaatlicher Musik schätzen und lieben: „Summertime – and the living is easy“ .

Samtweich und zart

Wenn ein variables, virtuoses Duo diesen Klassiker so samtweich und so zart intoniert, dann erscheint das Leben tatsächlich easy – und nicht bloß das der ehemaligen Maschinen-Malocher im texanischen Süden. Insofern war es verständlich, dass das Publikum sich vehement dagegen wehrte, als Herzel und Rapp sich nach nicht ganz zwei Stunden Richtung Garderobe in Marsch setzten. „Schön, dass man das hier noch kennt mit der Zugabe“ scherzte Herzel, machte eine Anleihe bei Big Joe Turner, verneigte sich vor den schließlich doch leicht ausgepowerten fünf Tanzpaaren, dankte: „Es war uns eine Ehre“ und garnierte den Abend mit vier Zugaben, darunter eine astreine, feine „Shake Rattle and Roll“-Version.

Zum Abschluss, als sowohl Musiker wie Tänzer noch ein kleines Verschnauf-Schwätzchen vor der Garderobentür hielten, gab’s als Rausschmeißer den unsterblichen Jerry-Lee-Lewis-Klassiker vom Band „Great balls of fire“. Boogie-Blues ist halt wirklich unsterblich und wie das Wortspiel des Bandnamens (delicious) signalisiert zu Recht. Er ist köstlich und – Referenz an den sponsorenden Brauer – er ist überaus bekömmlich.