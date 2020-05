Beratungstermine für Menschen mit Behinderung wieder möglich

Der Sonnentreff in der Gerbergasse 8 in Leutkirch öffnet am Montag, 8. Juni, nach corona-bedingter Schließung wieder für das kostenlose Beratungsangebot für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen. Hier bekommt man unkompliziert Unterstützung und Beratung in allen Fragen von Rehabilitation und Teilhabe. Dies teilt die Stadt mit.

Das Netzwerk von Deutschlandweit rund 500 Beratungsstellen der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ (EUTB) wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) finanziert und hat seit Juli 2018 auch im Landkreis Ravensburg zwei Anlaufstellen für Menschen mit verschiedensten Behinderungen und eine zusätzliche Außensprechstunde einmal im Monat in Leutkirch.

Menschen mit Beeinträchtigung, chronischer Erkrankung, schweren psychischen Krisen oder von Behinderung bedrohte Menschen haben viele Fragen. Beratungsstellen gibt es fast nur bei Kostenträgern oder Leistungsanbietern und jeweils nur für bestimmte Bereiche. Eine umfassende, unabhängige und nur an den Interessen der Klienten orientierte Beratung fehlte bislang. Dies wurde durch das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) mit der Einführung einer „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) geändert.

Die EUTBs stehen unter dem Motto „Eine für alle“. Dies bedeutet, dass man sich in allen Bereichen der Teilhabe, zum Beispiel Bildungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen, Arbeits- oder Wohnformen, und Weiteres beraten lassen kann.

Die Beratungstermine sind nun wieder möglich, jeweils am ersten Montag im Monat (an Feiertagen verschiebt sich der Termin um eine Woche) von 9.30 bis 12.30 Uhr im Sonnentreff. Telefonische Termine unter der Telefonnummer 0751 / 9992970 oder per E-Mail unter info@eutb-rv-sig.de. Oder unter der Nummer 0751 / 79103451 oder 0151 / 50880019 oder per E-Mail unter eutb-weingarten@lvkm-bw.de