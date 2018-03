„Berühmtester Schuhputzer“ besucht Fastenmarkt

Die Leutkircher Innenstadt hat sich am Montag in eine Einkaufsmeile verwandelt. Beim traditionellen Fastenmarkt verkauften die Händler viele Produkte. Die Palette reichte dabei von Schuhwachs über Haushaltswaren und Schmuck bis hin zu Unterwäsche.

Über 5000 Paar Socken liegen auf der Verkaufsfläche von Kurt Schneller. „Der Fastenmarkt in Leutkirch ist für mich ein Traditionsmarkt. Ich komme seit über 40 Jahren nach Leutkirch“, erzählt er. Gemeinsam mit seiner Frau Emma und Tochter Ramona ist Schneller auf vielen Märkten unterwegs. Mit dem Fastenmarkt in Leutkirch hat er in diesem Jahr seine Marktsaison begonnen. „Es gibt keinen besseren Start als hier“, sagt er. Etwas kleiner als der Stand der Familie Schneller ist die Verkaufsfläche von Schuhputzer Helmut Göttlich aus Niedersachsen. Er hat Dosen mit seiner „Göttlichen Lederpflege“ auf einem Klapptisch aufgebaut. Trotzdem geht fast kein Marktbesucher an Helmut Göttlich vorbei, ohne kurz stehenzubleiben. „Ich bin der berühmteste Schuhputzer der Welt“ oder „Fühl’ dich wie eine Prinzessin und lass dir von mir die Schuhe putzen“, ruft Göttlich laut und lockt so Kunden zu sich. Während er dann die Schuhe wachst und putzt, singt er laut selbst erfundene Lieder: „Ich lade euch alle ein. Rote, grüne, braune Schuh’ ich putz’ sie alle rein.“ Die Marktbesucherin Ingeborg Sauertnik aus Leutkirch trägt eine Mütze, die sie kurz zuvor bei Gudrun Küster gekauft hat. „Der Fastenmarkt ist einfach herrlich. Auf Märkten wie diesem treibe ich mich lange herum“, erzählt sie. Sie freut sich, dass in diesem Jahr auch das Wetter mitspielt und die Sonne scheint. „Da macht das Einkaufen doch gleich noch mehr Spaß“, sagt sie und lacht. Ergänzt wird das Marktangebot durch Kulinarisches: Mit Bratwürsten, Crépes und Süßigkeiten konnten sich die Besucher stärken. Der Wochenmarkt, mit Lebensmitteln aus der Region, fand wegen des Fastenmarkts nicht nur vormittags, sondern ganztägig statt.