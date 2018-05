Berühmter Nationalökonom hat Leutkircher Wurzeln

Wer zwischen 1956 und 1967 an der Universität München Wirtschaftswissenschaften studiert hat, dem wird bis heute Professor Erich Preiser in bester Erinnerung sein. Der Nationalökonom war nicht nur ein brillanter Wissenschaftler, sondern vor allem auch ein begnadeter Pädagoge, der seinen Studenten die komplizierten wirtschaftstheoretischen Zusammenhänge höchst verständlich erläutern konnte.

Preisers Vorlesungen waren grundsätzlich überfüllt. Sie mussten aus dem Auditorium Maximum per Lautsprecher auch noch in die Aula der Universität übertragen werden. Was aber kaum einer seiner Studenten wusste, auch die nicht, die selbst einen Allgäuer oder oberschwäbischem Hintergrund hatten: Erich Preiser wurde 1900 zwar im thüringischen Gera geboren, hatte seine familiären Wurzeln aber in Leutkirch und in Biberach.

Sein Fachkollege Detlef J. Blesgen macht darauf in einem umfangreichen Buch über das wirtschaftspolitische Wirken Preisers (Heidelberger Springer Verlag) aufmerksam. Erich Preisers Vater Richard, später ein bekannter Altphilologe der Frankfurter Universität, war 1871 in Leutkirch zur Welt gekommen. Dort hatte dessen Vater als Bauingenieur an der württembergischen Allgäubahn mitgearbeitet.

Seine Mutter Frida war die Tochter des Druckereibesitzers Arnold Heberle in Biberach. Dieser hatte als Mitverleger und langjähriger Redakteur den „Anzeiger vom Oberland – Amts- und Intelligenzblatt für das Oberamt Biberach“, eines der Vorgängerblätter der „Schwäbischen Zeitung“, herausgegeben. In Biberach sammelte Erich Preiser auch erste berufliche Erfahrungen. Im Sommer 1919 absolvierte er ein mehrmonatiges Praktikum in der von seinem Urgroßvater gegründeten örtlichen Schlosserei.

Erich Preiser zählte zu den bedeutendsten deutschen Wirtschaftswissenschaftlern des 20. Jahrhunderts. Bereits während des Zweiten Weltkriegs hatte er zusammen mit Walter Eucken und anderen im sogenannten Freiburger Kreis die Grundsätze für eine Nachkriegsordnung erarbeitet, die dann von Ludwig Erhard, der Preiser besonders schätzte, als weltweit anerkanntes Erfolgsmodell politisch umgesetzt wurde. Nach dem Krieg war Preiser eines der wichtigsten Mitglieder zunächst im „Wissenschaftlichen Beirat bei der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes“ und dann ab 1950 im „Wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium“.

Seine größte wissenschaftliche Leistung war jedoch der Entwurf einer Wirtschaftsordnung, die als ein „Dritter Weg“ marktwirtschaftlich, aber nicht kapitalistisch, sozial fair, aber nicht sozialistisch sein sollte. Preiser ging es dabei um eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung, zugleich aber auch um das dazu erforderliche angemessene Wirtschaftswachstum. Weit über das ökonomische Fachpublikum hinaus bekannt wurde Erich Preiser mit seinen populären Büchern „Nationalökonomie heute“ und „Wirtschaftspolitik heute“.