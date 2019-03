Benefizkonzert für Waisenkinder in Eritrea im Pfarrstadel Reichenhofen

Ein Benefizkonzert unter dem Motto „Live for Life“ findet am Samstag, 23. März, ab 19.30 Uhr im Pfarrstadel in Reichenhofen statt. Drei Bands werden laut Ankündigung Klassiker aus der Pop- und Rockmusik für einen guten Zweck zum Besten geben-

Alle 14 Musiker aus dem Leutkircher, Memminger, Münchner und Frankfurter Raum verzichten demnach auf ihre Gage und lassen den Erlös der Veranstaltung dem Eritrea Hilfswerk Deutschland (EHD) mit Sitz in Plochingen zukommen. Mit den Spenden finanziert das EHD Projekte in Eritrea, einem der ärmsten Länder der Welt. Das EHD unterstützt Waisenkinder, Sanierungen und Neubau von Kindergärten und Schulen sowie Projekte im medizinischen Bereich. So wird unter anderem die Ausbildung von Anästhesisten, Pflegefachleuten und Ärzten unbürokratisch und nachhaltig unterstützt und damit auch eine Lebens- und Bleibeperspektive für jungen Menschen geschaffen, heißt es in der Pressemitteilung.

Norbert Scheffold, Oberarzt im Klinikum Memmingen und Pianist in den Bands California und Rock-Time, ist laut Mitteilung regelmäßig als Mitarbeiter von Eritrea Hilfswerk Deutschland sowie Ethiopia-Witten am Horn von Afrika tätig und kennt die medizinische Situation vor Ort. Im Foyer des Pfarrstadels wird er mit der Hilfsorganisation Auskunft zur Situation im Land und den aktuellen Hilfsprojekten geben.

Band feiert Revival

Die drei Bands sind Papyrus Nash, Rock-Time und California. Für California, die das Konzert veranstaltet, ist es ein Revival, denn die Band hat sich vor rund 28 Jahren aufgelöst, so die Ankündigung. Vor ein paar Jahren haben sich einige Bandmitglieder zufällig bei einem Konzert im Hirschstadel Urlau getroffen und so entstand die Idee, doch mal wieder gemeinsam Musik zu machen.

Die Idee für ein Benefizkonzert kam von Norbert Scheffold, der seit vielen Jahren für mehrere Organisationen aktiv in der Entwicklungshilfe tätig ist.

Für die Gäste werden ehrenamtliche Mitarbeiter des EHD sowie Frauen aus Eritrea laut Ankündigung mit einer traditionellen Kaffeezeremonie einen „Hauch von Afrika“ mit nach Reichenhofen bringen. Das Konzert kostet neun Euro Eintritt.