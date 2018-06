Benefizkonzert der Chives Sisters

Nach längerer Pause sind die „Chives Sisters" wieder auf der Bühne zu sehen und zu hören, und zwar am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr vor der Malztenne der Brauerei Härle (bei schlechtem Wetter in der Malztenne).

Wie die Veranstalter mitteilen, war ursprünglich im letzten Jahr ein größeres Konzert anlässlich des zehnjährigen Bestehens der „Chives Sisters" geplant, das dann aber ausfallen musste. Nun wollen die drei Sisters das Leben und elf Jahre „Chives Sisters" mit einem Benefizkonzert feiern. Der Eintritt des Konzertes (zehn Euro/acht Euro ermäßigt, Vorverkauf im Kontor: acht Euro) wird komplett an das „Hundertwasserhaus“ der McDonald’s Kinderhilfe in Essen gespendet. Das Vokaltrio „The Chives Sisters“ ist laut Veranstalter inspiriert vom Swing der 30er- und 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Band bestehend aus Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug ergänzt das Vokaltrio in idealer Weise.