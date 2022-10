Belinda Unger stellt Radreiseregion vor

Mit der erfolgreichen Zertifizierung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zur ersten ADFC-RadReiseRegion Baden-Württembergs werden seit diesem Jahr hohe Qualitätsstandards gesetzt. Dazu gehört eine sehr gute Beschilderung, Serviceleistungen wie Radverleih und Anbindung an Bus und Bahn, aber auch, dass man auf jedem Weg ein regionaltypisches Thema erleben kann, schreibt der VCD Leutkirch in einer Pressemitteilung. Der Verband „Tourismus Württembergisches Allgäu“ hat deshalb dreizehn eigenständige Rundtouren geplant, damit nicht nur Fahrradtouristen, sondern auch alle Einheimischen die sogenannten Naturschatzkammern in all ihren Facetten kennenlernen und genießen können, heißt es weiter. Mehr dazu gibt es 7. November im Bocksaal.

Um den Leutkircher Radlern die Möglichkeiten der RadReiseRegion vorzustellen – fünf der 13 Rundkurse mit Anbindung an Bayern verlaufen auf Leutkircher Gemarkung – kommt die Geschäftsführerin von „Tourismus Württembergisches Allgäu“, Belinda Unger, aus Wangen nach Leutkirch. Sie hat das gesamte Konzept federführend erarbeitet. Mit von der Partie ist auch Andrea Zinser als Produkt- und Themenmanagerin für die RadReiseRegion. Ebenfalls dabei ist Julia Panzram als Leiterin der Tourist-Info Leutkirch, die jahrelang und intensiv am Projekt mitgearbeitet hat.

Die Einladung geht aus vom Leutkircher VCD (Verkehrsclub Deutschland), der auch Mitglied im Arbeitskreis Verkehr des Gemeinderates ist. Die Veranstaltung findet statt am Montag, 7. November, um 20 Uhr im Bocksaal. Der Eintritt ist frei.