Beliebter Budenzauber

Mit einem Glühwein in der Hand über den Weihnachtsmarkt schlendern, das Angebot an den Verkaufsständen begutachten und dabei der adventlichen Musik zuhören oder sich mit Freunden unterhalten. So haben viele Leutkircher einen Teil ihres Wochenendes verbracht. Das mühevoll geschmückte Hüttendorf in der Innenstadt stimmte die Gäste von Donnerstag bis Sonntag gemütlich auf die Adventszeit ein.

„Sehr gut“ verliefen die vergangenen Tage aus Sicht von Melanie Krimmer, die mit ihrem Team vom Leutkircher Wirtschaftsbund den Weihnachtsmarkt organisiert hat. Positiv sei vor allem die hohe Besucherzahl an allen Tagen und das tolle Wetter gewesen. Aber auch verschiedene Programmpunkte wie zahlreiche Musikbeiträge sind bei den Gästen gut angekommen. Großen Andrang habe es unter anderem bei den täglichen Besuchen des Nikolauses sowie bei der Weihnachtsbäckerei am Samstag gegeben. Mit Kindern wurden dort mit Unterstützung der Bäckerei Wandinger „Weihnachtsbredla“ gebacken. „Es ging sogar der Teig aus“, erzählte Krimmer freudig.

„Nicht so überlaufen“

Überwiegend positive Aussagen zum Leutkircher Weihnachtsmarkt gibt es auch von den Gästen. Beispielsweise von Franziska Baumgärtner und Sebastian Stark, die in der nahen Umgebung wohnen. Sie mögen das Hüttendorf in der Innenstadt. Gerade weil es „klein, überschaubar, nicht so überlaufen und kein Touristenmagnet“ sei. Der Markt ist ihrer Einschätzung nach eine ideale Möglichkeit, um alte Bekannte wiederzutreffen. Auch der Leutkircher Kurt Schneider besucht nahezu in jedem Jahr den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und Gänsbühl. Am Sonntag schlendert er mit seiner Ehefrau durch das Hüttendorf, „um zu schauen, was es alles gibt“. Für eine Stadt mit der Größenordnung von Leutkirch hält er das Angebot mit 23 Verkaufsständen für passend. Wünschenswert ist seiner Einschätzung nach eine zusätzliche Beleuchtung an den Hauswänden, vor allem dem Rathaus. Das würde für noch bessere Stimmung sorgen, meint er.

Zufrieden damit, was die Hütten zu bieten haben, ist auch der Leutkircher Peter Baumann. Allerdings sei er vor allem Weihnachtsmärkte wie den in Stuttgart gewohnt. Das könne man natürlich nicht vergleichen. Freuen würde sich Baumann, wenn das adventliche Dorf im kommenden Jahr erweitert und auch auswärtige Händler gewonnen werden könnten. Eine Möglichkeit zur Ausweitung sieht er in der südlichen Marktstraße. Sinn mache eine Vergrößerung seiner Ansicht nach vor allem im Hinblick auf die Eröffnung des Ferienparks Allgäu von Center Parcs. Denn „die Leute dort wollen was erleben“, ist er sich sicher.

„Ein bisschen enttäuscht“ vom Angebot ist hingegen Angelika Riefer, die mit ihrem Ehemann und drei Kindern zum ersten Mal den Budenzauber in Leutkirch besucht. „Wir sind aus Frauenzell und wollten den Weihnachtsmarkt einfach mal anschauen“, sagt die Bayerin. Ihrer Einschätzung nach gebe es zu viele „Nahrungsstände“ im Vergleich zum Repertoire an Handwerkskunst.