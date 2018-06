Bekenntnis zu Europa

Zum Europadialog mit Schülerinnen und Schülern des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums (HMG) haben am Mittwoch Justiz-, Europa- und Tourismusminister Guido Wolf (CDU) und der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser den Weg in die Mensa Cubus gefunden. Der Nachmittag, der mit dem gemeinsamen Absingen der Europa-Hymne beginnt, entwickelt sich zu einer intensiv geführten Gesprächsrunde, die Guido Wolf zum Abschluss als sehr „inspirierend“ bewertet. Das lag auch an den engagierten Moderatorinnen Sarah Hilsenbeck und Lena Schäffeler. „Ihr seid bestens vorbereitet gewesen, Respekt“, lobt Wolf die beiden Schülerinnen.

Politprofis wie Guido Wolf neigen dazu, ihre Bedeutung auch an ihrer Terminlage festzumachen. Also sagt auch Wolf, in diesem Fall aber passt der Hinweis zum Thema, dass er sich noch am Vorabend bei einem Empfang in Brüssel mit Hochkarätern ausgetauscht hat. Er weist aber auch darauf hin, wie wichtig ihm in diesen für Europa so schwierigen Zeiten das Anliegen ist, insbesondere mit der Jugend im Gespräch zu bleiben. Diese nimmt im weiteren Verlauf der eineinhalb Stunden Wolf beim Wort, der sich auf eine Art „Ping-Pong-Spiel“ gefreut hat. In Doppelaufstellung. Mal äußert er sich, mal Raimund Haser, der am HMG sein Abitur gemacht hat. Beide zeichnen sich dadurch aus, sich nicht mit vorgefertigten Erläuterungen und Bekenntnissen tiefer greifenden Themen zu verschließen.

„Die Kraft der Vernunft“

Wer kann die Populisten stoppen? Die Zehntklässler des HMG sind gut vorbereitet. Wolf entgegnet, es geht um die 2019 anstehende Europawahl: „Ich setze auf die Kraft der Vernunft.“ Er stellt auch klar, dass die häufig diesem Gebilde namens Europa gegenüber geäußerten Bedenken und Sorgen von ihm nicht auf die leichte Schulter genommen werden. „Kritik muss geübt werden. Bedenken dürfen nicht verharmlost werden.“ Aber bitte nicht mit plumpen Unterstellungen. „Wir als Europäer müssen die Perspektiven aufzeigen.“ Die guten. Er nennt Beispiele wie die Reisefreiheit, wie die gemeinsame Währung, und er wagt vor dem Hintergrund des Brexit in Großbritannien: „Das wird ein Chaos, die haben keinen Plan.“ Die Jugend müsse die Folgen auslöffeln.

Raimund Haser wiederum springt in die Bresche nach einer Frage zu der Vision von den „Vereinigten Staaten von Europa“. Ja, auch das wurde angesprochen, eine gemeinsame Sicherheitspolitik gehört dazu. „Da müssen sich die Staaten besser abstimmen“, sagt er. Generell aber sieht auch er trotz aller Vorbehalte Europa auf einem guten Weg, auch im Vergleich mit den USA: „Die haben den Dollar, die haben einen Präsidenten und eine gemeinsame Außenpolitik.“ Von Bundesstaat zu Bundesstaat aber herrschten sehr unterschiedliche Interessen mit unterschiedlichen Lösungen. Auch er will Europa nicht schlechtreden lassen. Guido Wolf verfügt an diesem Tag in Raimund Haser über einen überzeugten Mitstreiter.

Angesprochen wird auch der Umgang mit sozialen Medien. „Propaganda gab es auch schon früher“, betont Haser. Guido Wolf stellt zum unterschwellig spürbaren Vorwurf der Zensur klar: „Es gibt keine rechtsfreien Räume.“