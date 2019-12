Bekannte Klischees und deftige Sprüche

Allenthalben ergeben wissenschaftliche Untersuchungen in unserem Land seit Jahrzehnten einen klaren Trend: Die Frauen sind an fast allen Fronten auf dem Vormarsch. So auch in doch extremer Ausführung bei der überaus heiteren Komödie „Agentur Manpower“ in drei Akten von Jasmin Leuthe: Drei starke Frauen gründen eine originelle Agentur, in der sie Männer der „Güteklasse A und B“ zu Dienstleistungen aller Art in weiblich geführte Haushalte vermitteln. Dass hierbei auch die eigenen Ehemänner „im Angebot“ sind versteht sich natürlich von selbst.

Nicht eingeplant wurde mit der Geschäftsidee aber, dass diese „aus dem Ruder laufen kann“, was letztendlich die Würze des Stückes ausmacht. Ob das sogenannte „starke“ Geschlecht dabei aus seiner anfangs doch sehr bemitleidenswerten Situation herauskommt, wird selbstredend nicht verraten und sich erst im dritten Akt aufklären.

Und so entwickelt sich auf der bekannt weiten Adler-Bühne mit genügend Raum ein stetes Kommen und Gehen von trefflich besetzten, spielfreudigen Akteuren, die sich, bereichert von deftigen Sprüchen, genügend Lokalkolorit und allzu bekannten Klischees, in herrliche Verwicklungen begeben: Allen voran das „Women-Power-Trio“, proper geschäftstüchtig mit Bianca Traut, kraftvoll und raumfüllend mit Heidi Waizenegger sowie stramm und blondiert mit Bettina Haug. Ihnen gegenüber stehen die geplagten Ehemänner: Stefan Rottmar als „Titan“, der es faustdick hinter den Ohren hat, Wolfgang Krug als wenigstens doch optisch starkes Mannsbild und Manfred Herberg, „der Heiner, der es kann wie keiner“.

Reichlicher Szenenapplaus

Nicht fehlen im zwischenmenschlichen Gespinst auf der Bühne durften Julia Sommer als dominierend stimmgewaltige Nachbarin und Jana Rottmar als liebreizende Nichte. Diese verfällt sehr schnell dem besonderen Charme des sprach-schusselig schüchternen Leo, überzeugend gespielt von Robert Fischer. Keine Ehre für die „schreibende Zunft“ brachte schließlich Markus Graf in glaubhafter Manier als schwatzhaft aufdringlicher Reporter. Sie alle sorgten damit für reichlichen Szenen- und Schlussapplaus sowie beispielhaft für das bündige Resümee einer Zuschauerin aus Mengen : „Super hond’r g‘schbielt“.