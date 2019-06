Beim Technolino-Projekt werden Kinder zu kleinen Forschern

Zu einer Erfolgsgeschichte ist das von Südwestmetall initiierte Projekt „Technolino“ in Kooperation mit der Firma Myonic im Leutkircher Johanneskindergarten geworden, teilt das Unternehmen mit. Die Kampagne fördere den spielerischen Umgang mit Naturwissenschaft und Technik im jungen Kindesalter.

Seit zehn Jahren würden begeisterte Kinder und motivierte Erzieherinnen im evangelischen Johanneskindergarten experimentieren und spannende Phänomene entdecken. Dafür habe die Einrichtung zu Beginn eine Forscherecke erhalten, die regelmäßig mit Spenden von Myonic aufgerüstet werde und als Grundlage diene. Mindestens zweimal im Jahr sei der Kindergarten zu Besuch bei der Firma. Kinder machen eine spielerische Führung, Vorschulkinder werkeln in der Ausbildungsabteilung.

Zum Jubiläum wurde zu einem Experimentiernachmittag in den Kindergarten eingeladen. An verschiedenen Stationen gingen die Kinder und ihre Eltern naturwissenschaftlichen Geheimissen auf den Grund, etwa warum sich die Wasseroberfläche manchmal wölbt und wieso ein Luftballon an einer Schnur bergauf flitzen kann. Für jede Aufgabe gab es einen Stempel im Forscherpass. Außerdem präsentierte sich Myonic mit Abschluss- und Weihnachtsarbeiten der Azubis (Vier-Gewinnt-Spiel, Flipper).