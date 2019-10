Beim Spurwechsel Hinterfrau übersehen

Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Samstag bei einem Überholversuch auf der Autobahn 96 zwischen den Anschlusstellen Kißlegg und Leutkirch Süd auf Höhe der Behelfsausfahrt Gebrazhofen eine auf der linken Spur fahrende 24-jährige Autofahrerin übersehen.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Wagen des Seniors, der laut Polizeimeldung in Richtung Memmingen unterwegs war, gegen die Mittel- und Außenleitplanke, ehe er nach mehreren hundert Metern auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Das Fahrzueg musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen und der Streckenbegrenzung entstand Schaden in Höhe von etwa 18 000 Euro. Verletzt wurde niemand.