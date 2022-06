Beim Regio-Cup kommen wieder die besten Skater nach Leutkirch

In diesem Jahr findet endlich wieder der Regio-Skate-Cup in unterschiedlichen Städten statt. Auch ein Stopp auf dem Leutkircher Skatepark am Samstag, 25. Juni, ab 16 Uhr mit dem Practice und dem Contest ab 17 Uhr, ist eingeplant. An der Haupt-Organisation war die offene Jugendarbeit in Wilhelmsdorf & Weingarten, sowie das Jugendhaus Wangen, Bad Waldsee, Isny und Leutkirch beteiligt.

Bei der Contest-Reihe wird in zwei Altersgruppen, B-Gruppe bis 15 Jahre und A-Gruppe (gesponsert) ab 16 Jahre, unterschieden. Die Anmeldung findet in Leutkirch direkt vor Ort statt und die Startgebühr beträgt drei Euro. Die Fahrer, die bei den Contests die meisten Punkte geholt haben, werden sich das Preisgeld von unglaublichen 1.000 Euro teilen können.