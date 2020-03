Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Als eine 58-jährige Autofahrerin am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr rückwärts von einem Grundstück im Unteren Dorfweg in Leutkirch einfuhr, übersah sie einen gleichaltrigen Autofahrer und stieß mit dessen Fahrzeug zusammen. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand an den Autos jeweils ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.