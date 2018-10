Beim Lindenhof-Theater geht’s deftig zu

Ein arbeitsreiches Leben lang hat die Weichsenriedbäuerin ihren Hof zusammengehalten, jetzt geht’s halt nimmer. Ist’s Demenz, Delir oder eine schräge altersweise Verweigerung? Jedenfalls braucht sie Hilfe, das Vieh muss auch versorgt werden. Ihre Kinder und ihr Schwiegersohn sind mit ihrem eigenen Leben überfordert. Zum Glück kommt Svetlana aus Moldawien. Mischt alles und alle auf, die einzige hier, die mit ihren langen Beinen fest auf dem Boden steht. Das Lindenhof-Theater hat am Samstag in der ausverkauften Leutkircher Festhalle überzeugt. Die Volkshochschule freut sich über einen gelungenen Auftakt der Theatersaison.

Eine „Stubenoper – Gesänge in einer aussterbenden Sprache“ hat Georg Ringsgwandl dieses Stück genannt. Auch wenn der gelernte Kardiologe früher boshafter mitten ins Herz getroffen hat – dieser Bauernschwank legt den Finger in die Wunden dieser Zeit. Tochter Gerlinde (Linda Schlepps) ist als Lehrerin für Heimat-und Sachkunde völlig am Ende, obwohl sie ja „die meiste Zeit Ferien hat und den Rest der Zeit nur halbtags arbeitet.“ So ihr Bruder Rupert (Berthold Biesinger), als Manager gescheitert, er sieht im elterlichen Hof vor allem das „Immobilien-Verwertungs-Potenzial“. Gerlindes Mann Günter (Stefan Hallmayer), Vorzeige-Öko, fährt mit seinem SUV in die Untere Naturschutzbehörde, Feuchtgebiete und FFH, ist aber „burned out“, braucht ein Sabbat-Jahr. Kinder will er keine, „die Welt ist doch schon so überfüllt“. Seine Gertrud auch nicht. Bis ihr Svetlana (Kathrin Kestler) den Spiegel vorhält: „Du zusammengezwickter Schleimfischteufel“. Mit Mülltrennung als Zwangs-Ideologie.

Skurrile, vergnügliche Revue

Regisseur Christoph Biermeier hat da mit seiner munteren Truppe vom Lindenhof-Theater eine skurrile, vergnügliche Revue zusammengebastelt. Auf schwäbisch, nicht im bajuwarischen Original. Die Übersetzung hat Mundartdichter Franz Xaver Ott besorgt. Zum Glück nicht im stuttgarterischem Idiom, da schwingt ja oft Reichtum und Herablassung und „mein Benz“ mit, sondern in einem gut verständlichem Schwäbisch, zwischen Honoratioren-Einfärbung und „von der Alb ra“. Die Ringsgwandl-Pointen sind natürlich geblieben.

Da soicht die Mama in ihrer Verwirrung in die emaillierte Salatschüssel, der Tochter-Protest wird mit „Du frustrierte Krampfhenne“ gekontert. Überhaupt die Rolle der Mama: alle vier Schauspielerinnen und Schauspielerin verköpern sie abwechselnd. Wer den burgunderroten Hut aufhat, ist die Mama. Hallmayer macht als demente Alte fast eine bessere Figur als in seiner Rolle als Öko-Verwalter. „Du bist der große Günter, da ist nicht viel dahinter“ spotted Svetlana im Singsang. Aber er ist ja „burned out“. Ein Höhepunkt ist ganz sicher die Zwiesprache der Mama mit ihrer Tochter, Linda Schlepps schlüpft mit rasanter Geschwindigkeit abwechselnd in beide Rollen. Grandios!

Biesinger kommt als Sohn Rupert etwas blass rüber, nun ja, er ist Manager. Doch hat er andere Qualitäten, Svetlana bald im vierten Monat, oder auch nicht. Ja, diese Svetlana: Kathrin Kestler spielt beeindruckend, sehr präsent. Die Rolle der „femme fatale“, die dabei bodenständig ist, nimmt man ihr sofort ab. Gibt auch der Tochter Gerlinde Tipps, wie frau es mit den Männern anstellt. „Behandeln wie Vieh, das Lesen und Schreiben kann“. Beim Happy-End fleht Rupert: „Svetlana, mach mit mir die Landwirtschaft“.

Dazu viel Musik und Gesang, Gstanzl und Bauern-Blues, alle vier sind auch mit Instrumenten unterwegs. Im Hintergrund arbeiten Bernhard Mohl (Saiten) sowie Erwin Rehling (Percussion) schön an dem schrägen Klang. Das Publikum in der ausverkauften Festhalle applaudiert begeistert.