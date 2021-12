Beim Leutkircher Kugellager-Spezialisten läuft es wieder

Neuer Geschäftsführer beim Kugellager-Spezialisten Myonic ist seit August 2020 Christoph von Appen. Für Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle Anlass für einen Besuch beim erfolgreichen Leutkircher Unternehmen, so eine Pressenotiz der Stadt.

Seit 2016 ist Christoph von Appen bei Myonic tätig, 2020 rückte er in die Geschäftsführung. Kugellager der Firma kommen in verschiedensten Bereichen zum Einsatz, beispielsweise in Röntgenröhren, Dentalgeräten oder Werkzeugmaschinen. Im Gespräch mit OB Henle berichtete von Appen von der positiven Entwicklung des Unternehmen: „Unsere Auftragslage ist, nach einer Corona-Delle im vergangenen Jahr, derzeit sehr gut." Man habe zuletzt auch sehr interessante Neukunden gewinnen können.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen in Leutkirch rund 340 Mitarbeiter und sei weiterhin auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Insgesamt, mit dem Standort in Tschechien, sind es 520 Mitarbeiter.