Beim Kinderfestkonzert erklingt italienische Musik

Italienische Lieder verschiedener Komponisten aus unterschiedlichen Epochen stehen im Mittelpunkt des traditionellen Konzertes des Kammerchors Cantabile zum Kinderfest. Die „Serata italiana“ beginnt am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr im Cubus. Der Kammerchor Cantabile will damit an das Kinderfest des Vorjahres anknüpfen, als der Chor seine Gäste erstmals bewirtete.

Laut Ankündigung wird im ersten Programmteil eine Mischung aus leichten und sehnsuchtsvollen Liedern um Liebe und Tanzen und Trinken zu hören sein. Los geht es mit „La Nuit“, einem Opernchor des barocken Komponisten Jean Philippe Rameau. Das Stück ist durch den Film „Die Kinder des Monsieur Matthieu“ in jüngerer Zeit auch einer breiteren Öffentlichkeit vertraut.

Ergänzt wird das Programm durch zwei Chorstücke der deutschen Romantik von Fanny Hensel, der Schwester von Felix Mendelssohn. Chorleiter Stefan Deuschle hat zwei Kompositionen des US-Amerikaners Daniel Elder ins Programm genommen. Zudem werden drei berühmte Opernchöre von Verdi aufgeführt. Der Chor wird von Cantabile-Sopranistin Anette Jakob am Flügel begleitet. Die Moderation übernehmen in diesem Jahr die Chor-Vorsitzenden Ulrike Thomiczek und Monika Ruetz.

Eine Bereicherung wird laut Vorschau der Auftritt des italienischen Kinderchores der Partnerstadt Castiglione („Piccolo Coro Mousiké“) sein. Der kleine Chor bringt italienische Hits wie „Volare“ auf die Bühne. Begleitet wird die Gesangsgruppe sie von einem ebenfalls aus Castiglione stammenden Instrumentalensemble. Außerdem wird ein Akkordeonist aus Castiglione einige Stücke beitragen.

Im Anschluss an das Konzert servieren die Sängerinnen und Sänger des Kammerchors Cantabile bei einem Stehempfang feine Häppchen und kredenzen Weine aus der Region um die italienische Partnerstadt.

Karten für das Kinderfestkonzert des Leutkircher Kammerchores gibt es im Vorverkauf bei der Touristinfo in der Marktstraße 32 und am Konzertabend ab 19 Uhr an der Abendkasse.