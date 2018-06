Beim Frühlingsfest ist wieder viel geboten

Das nächste Leutkircher Frühlingsfest, das von den Unabhängigen organisiert wird, findet am Samstag, 9. Juni, in der Innenstadt statt. Los geht es um 11 Uhr mit einem Fassanstich, gefolgt von einem bunten und abwechslungsreichen Programm. Gleichzeitig findet im Rahmen des Spektakels hinter dem Gotischen Haus der dritte Koffermarkt statt, bei dem es viel Selbstgemachtes zu kaufen gibt.

Für den musikalischen Rahmen zum Frühschoppen sorgt bis 13.30 Uhr die Stadtkapelle, bevor es um 13.45 Uhr eine Tanzvorführung der Jugendlateinformation der Tanzschule Becker zu bestaunen gibt. Es folgt um 14 Uhr ein Auftritt von Bliems-Bunte-Bühne. In der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr sorgen die Achtaler Musikanten für die Stimmung. Ab 19 Uhr gibt es Partystimmung mit der Band „Don’t stop“. Des Weiteren stehen folgende Punkte auf dem Programm: Kinderflohmarkt, ab 9.30 Uhr, Autoausstellung in der Marktstaße, eine große Kinderhüpfburg, die vom DRK-Ortsverein Leutkirch sowie von den Jugendrotkreuzler betreut wird. Das Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz ist unter dem Motto: „Komm her, machts bunt“ und Rahmen von Demokratie Leben mit einem Projekt vertreten, um ein Zeichen für ein friedliches und respektvolles Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft und Religionen zu setzen. Verschiedene kostenlose Angebote wie Skizzieren, Comic & Graphic-Novel, Monotypie bietet die Kunstschule Sauterleute in der Zeit von 11 bis 17 Uhr an. Gleichzeitig besteht her die Möglichkeit gegen Materialkosten Pigmente auf Leinwand zu gestalten oder mit Pastellkreiden hochwertige Bildmotive zu erstellen. Das Heimatmuseum lädt zu einem Tag der offenen Tür. Wie bereits im vergangenen Jahr findet hinter dem Gotischen Haus von 9.30 bis 15.30 Uhr wieder ein Koffermarkt mit Kaffee und Kuchen statt. Der Erlös daraus kommt dem Förderkreis Leukämiekranker Kinder zugute.

Natürlich haben die Organisatoren an die Bewirtung gedacht. So gibt es verschiedene Essensstände rund ums Rathaus, die unter anderem von Kernig oder der Jugend des SC Unterzeil betrieben werden. Ein Falafel-Stand sorgt für einen orientalischen Touch. Die Bewirtung des Kornhausplatzes erfolgt durch den Förderverein des Hans-Multscher-Gymnasiums. Wein gibt es am Stand der Unabhängigen.