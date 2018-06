Beim Frühlingsfest herrscht wieder beste Laune

Wahres Wetterglück hat sich am Samstag beim Leutkircher Frühlingsfest inmitten der historischen Altstadt eingestellt, das von den Unabhängigen organisiert wurde. Noch am Vorabend war ein heftiges Unwetter über Leutkirch hereingebrochen.

Offiziell eröffnet wurde das Spektakel pünktlich um elf Uhr auf dem Kornhausplatz mit einem Fassbier-anstich von OB Hans-Jörg Henle. Begrüßt wurden die zahlreichen Gäste zunächst von Bernd Schosser, Fraktionsvorsitzender der „Unabhängigen“, mit den Worten: „Ich freue mich, dass Petrus es heute so gut mit uns meint, und möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir heute so ein buntes Fest feiern können“. Er fügte hinzu: „Ich glaube so ein großes Angebot hatten wir noch nie“. Anschließend eröffnete OB Hans-Jörg Henle mit zwei gekonnten Schlägen das Fest mit einem Fassbieranstich. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Organisatoren: „Sie haben dafür gesorgt, dass wir dieses schöne Fest wieder feiern dürfen, heute können wir bekömmlich genießen“.

Buntes Musikprogramm

Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung sorgte unter der Leitung von Kathrin Hegele die Stadtkapelle Leutkirch, die zum Frühschoppen aufspielte. Weiter ging es im Programm mit Tanzvorführungen der Tanzschule Becker sowie „Bliems-Bunte-Bühne“. Die Achtaler Musikanten spielten zur Nachmittagsunterhaltung, bevor es ab 19 Uhr, Party pur mit der Band „Don´t stop“ hieß. Das Wetter spielte immer mit. Wer später noch weiter feiern wollte, konnte das in der Lounge des „Blauen Affen“ und mit DJ Art tun.

Mit Schossers Aussage, heuer sei viel geboten, hatte der Fraktionsvorsitzende nicht ganz unrecht. So gestaltete sich der Kinderflohmarkt beim Gänselieslbrunnen als größer denn je. Insbesondere eine Hüpfburg, die von Mitgliedern des DRK-Ortsvereins Leutkirch betreut wurde, zog. Bei einer Autoausstellung in der Marktstraße konnten sich die Besucher über die neuesten Modelle verschiedener Fabrikate erkundigen.

Kunst und Integration

Ein Flohmarkt beim „Sonnentreff“ der Johanniter, der Kinderkleidung anbot, lud genauso zum Stöbern wie ein kleiner privater Flohmarkt in der Unteren Grabenstraße ein. Des Weiteren konnten sich Interessierte an zahlreichen Aktionen der Kunstschule Sauterleute beteiligen. Das Familienzentrum St. Vincenz machte sich an einem Stand für die Integration, Menschen jeglicher Herkunft und Religion stark. Die Schwimmschule Leutkirch informierte über ihre Angebote.

Großer Andrang herrschte hinter dem Gotischen Haus beim dritten Koffermarkt, bei dem allerhand Selbstgemachtes den Besitzer wechselte. Der Erlös aus den Standgebühren sowie dem Kaffee- und Kuchenverkauf kommt dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder zugute. Als besonders üppig gestaltete sich das kulinarische Angebot, das von syrischen Falafel, über Grillwürste, Pizzen, Zelten bis hin zu leckeren Waffeln und Eis reichte. Für die Getränkebewirtung auf dem Kornhausplatz sorgte der Förderverein des Hans-Multscher-Gymnasiums. Verschiedene Weine wurden von den „Unabhängigen“ ausgeschenkt.