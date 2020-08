Beim Ausweichen die Schulter ausgekugelt

Mit starken Schmerzen wurde laut Polizeibericht eine 35-Jährige in der Nacht zum Montag gegen 1.30 Uhr in Leutkirch in ihrem Auto angetroffen.

Wie die Frau schilderte, war sie einer Katze ausgewichen und hatte sich bei der abrupten Lenkbewegung die Schulter ausgekugelt, die bereits vorgeschädigt war. Nach einer ersten Versorgung durch den verständigten Notarzt wurde die Verletzte ins Krankenhaus gebracht.