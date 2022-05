Beim Abbiegen Auto übersehen

Zwei leicht Verletzte hat es bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der Kreisstraße 7910 bei Weipoldhofen gegeben. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 14.18 Uhr an der Einmündung zur K 8025 in Richtung Leutkirch.

Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer hielt zunächst an der Einmündung an, übersah dann aber beim Einfahren einen 59-jährigen Chrysler-Fahrer, der in Richtung Tautenhofen fuhr. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Beifahrer des geschädigten Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wangen. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.