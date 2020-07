Beifahrertür am Center Parcs Allgäu eingedellt: Polizei sucht Zeugen

Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der am vergangenehn Samstagabend zwischen 18 und 23 Uhr die Beifahrertür eines auf dem Parkplatz des Center Parcs Allgäu in Urlau abgestellten Daimler-Benz Cabrios mit einem unbekannten Werkzeug großflächig eindellte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07561 / 84880.