Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro ist am Donnerstag zur Mittagszeit bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein 46-jähriger Opel-Fahrer wollte laut Polizeiangaben vom Fasanenweg in den Nachtigallenweg einfahren und übersah dabei einen VW-Fahrer. Der vorfahrtsberechtigte 81-Jährige konnte die Kollision nicht mehr verhindern, bei der sich seine 83 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzte.