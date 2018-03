Bei Wind und Wetter unterwegs

3.30 Uhr: Für die einen noch mitten in der Nacht, für die anderen Arbeitsbeginn. Rudolf und Marie-Luise Roy tragen jeden Morgen die „Schwäbische Zeitung“ in Adrazhofen aus. Die Tätigkeit ist für das Ehepaar viel mehr als nur ein Job.

„Wenn wir loslaufen, leuchten in der Regel noch keine Straßenlaternen. Nur ab und zu kommt uns ein Auto entgegen. Es ist alles so wohltuend ruhig. Das genieße ich richtig“, erzählt Rudolf Roy. Jeden Tag steht das Ehepar zwischen 3 Uhr und 4 Uhr morgens auf, um gemeinsam 88 Zeitungen in Adrazhofen auszutragen. „Wir sind fast ein ganzes Berufsleben lang miteinander aufgestanden. So halten wir es auch, seit wir seit Kurzem beide in Rente sind. Keiner von uns möchte, dass der andere alleine aufstehen muss“, sagt Rudolf Roy.

Um alle Exemplare der Schwäbischen Zeitung und einige Briefe von Südmail zu verteilen, legt das Ehepaar einige Kilometer zurück. Ungefähr zwei Stunden brauchen Marie-Luise und Rudolf Roy dafür. „Das kann mal länger dauern, aber auch mal schneller gehen“, sagt Marie-Luise Roy.

Schon während des Austragens freut sich das Ehepaar auf ein weiteres wichtiges Ritual, verrät Marie-Luise Roy. „Wenn wir heimkommen, genießen wir erst einmal ein langes und gemütliches Frühstück“, erzählt sie. Meistens gehen die beiden dann nicht noch einmal ins Bett. „Bei schönem Wetter wollen wir die tollen Morgenstunden nicht verschlafen. Unser Tag beginnt dann einfach etwas früher als bei anderen“, sagt Rudolf Roy. Oft werde Rudolf Roy darauf angesprochen, ob es nicht schlimm sei, bei Wind und Wetter und dazu noch im Dunkeln draußen unterwegs zu sein, erzählt er. Viele Bekannte könnten außerdem nicht verstehen, wie man freiwillig so früh aufstehen könne. Auf solche Fragen reagiert Roy stets mit Humor. „Zeitungsaustragen ist für mich keine Belastung, sondern eher bezahlter Frühsport“, sagt er und grinst. Für ihn als Neu-Rentner sei es eine sehr gute Möglichkeit, um fit zu bleiben.

Die schönsten Momente erlebt das Ehepaar Roy beim Zeitungsaustragen im Sommer. „Wenn die Morgenröte zu sehen ist und ich weiß, dass es ein wundervoller Tag wird, kommt mir oft das Kinderfestlied ,Froh herbei, wolkenfrei ist der Tag erwacht’ in den Sinn“, sagt Rudolf Roy. Die Melodie bliebe ihm dann als Ohrwurm, bis er seine Runde beendet hat.

So wie Rudolf und Marie-Luise Roy sind jeden Morgen tausende fleißige Zusteller in der Region unterwegs, damit die Zeitung rechtzeitig im Briefkasten liegt. Für das Engagement und den Einsatz der Zeitungsausträger ist Alexander Bachmann, Geschäftsführer des Zustelldienstes Merkuria, sehr dankbar: „Es ist toll zu sehen, wie treu und zuverlässig unsere Zusteller arbeiten. Wir in der Geschäftsstelle ziehen den Hut vor dieser unglaublichen Leistung.“