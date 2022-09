Bei Neugestaltung der Straßen, Plätze und Ufer mitreden

In der Festhalle Leutkirch, Herlazhofer Straße 9, findet am Donnerstag, 22. September, ab 18 Uhr eine offene Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Sanierungsgebiet Eschach“ statt. Interessierte sind eingeladen bei der Veranstaltung teilzunehmen, zu Wort zu kommen und Gestaltungsschwerpunkte zu setzen. Eine Anmeldung ist erforderlich, teilt die Stadtverwaltung Leutkirch in einem Schreiben mit.

Die Stadt Leutkirch möchte die zentralen Straßen und Plätze im Stadtkern Leutkirch schrittweise im Bereich des Sanierungsgebiets „Entlang der Eschach“ aufwerten, damit der Stadtkern zukünftig angenehmer für Fußgänger und Radfahrer ist, der Verkehrsfluss neu reguliert werden kann, die öffentlichen Flächen nützlicher für Geschäfte und die Gastronomie sind, sowie der Bereich für die Anwohner und für Besucher attraktiver werden. Dafür geht die Stadt nun den nächsten Schritt auf dem gemeinsamen Weg zur Neugestaltung der Straßen, Plätze und Ufer im Stadtkern und lädt Bürger und Anlieger ein, sich bei der kommenden Beteiligungsveranstaltung einzubringen. Bürger, Gewerbetreibende und Anwohner, Nutzer und Besucher der Altstadt Leutkirch können beim Beteiligungsprozess mitreden und ihre Hinweise und Ideen für die Neugestaltung mitteilen.

Am 22. September erhalten die Anwesenden zunächst einen Überblick über den anstehenden Wettbewerbs- und Planungsprozess. Die Auswertung der durchgeführten Erkundungs-Rundgänge, bei dem sich im Juni und Juli bereits rund 284 Bürger beteiligt haben, wird ausführlich vorgestellt. In einem Podiumsgespräch werden Vertreter der Stadtverwaltung und des Gemeinderats einschätzen, was die Erkundungsergebnisse für die Planungsaufgabe des kommenden Wettbewerbs bedeuten. In Gruppendiskussionen und bei „Mitmach-Aktionen“ mit dem Handy können die Teilnehmer der Beteiligungsveranstaltung dann direkt mitreden. Durch den Abend wird das Planungsbüro schreiberplan aus Stuttgart leiten.

Die Anregungen und die gesetzten Gestaltungsschwerpunkte werden abgewogen in die Aufgabenstellung, eine sogenannte Auslobung, zur Erarbeitung des konkreten Neugestaltungskonzepts einfließen, welches mehrere Planerteams aus Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und Verkehrsplaner in einem Realisierungswettbewerb ab Anfang 2023 ausarbeiten werden. Nach der Preisgerichtssitzung, bei der auch geloste Bürgervertreter beratend mitwirken können, werden die Wettbewerbsergebnisse öffentlich ausgestellt.