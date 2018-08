Behindertenbeirat Leutkirch sucht Kandidaten für Neuwahl

Im Oktober 2013 wurde der Behindertenbeirat Leutkirch gegründet, der sich für Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Nach fünf Jahren stehen nun Neuwahlen auf dem Programm. Bewerbungsschluss ist der 14. September.

Als unabhängiger und neutraler Beirat möchten sich die Mitglieder ganz unter dem Motto: „Gemeinsam können wir etwas erreichen“ für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen wahrnehmen und einsetzen. Da sämtliche Mitglieder des Beirates selbst betroffen sind, können diese aus ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Schicksalsläufen, Gleichgesinnte unterstützen und als Ansprechpartner, Hilfesuchenden und Behinderten mit Ratschlägen zur Seite stehen. Nun stehen Neuwahlen an.

Bewerbungsschluss für Kandidaten ist der 14. September. Anschließend wird in einer Delegationsversammlung, die aus einem Gremium besteht, das sich aus Mitgliedern des Gemeinderates sowie aus Vertretern der AG Behinderung zusammensetzt, entschieden, wer für die nächsten fünf Jahre die Spitze der Organisation übernimmt. „Wir suchen neue Kandidaten, die sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit bewerben, um gemeinsam mit uns für die Rechte und Belange von Menschen mit Behinderung einsetzen. Wir haben schon viel erreicht. In der zweiten Amtsperiode wollen wir gemeinsam mit neuen Kollegen, noch viel mehr erreichen“, erklärt Kerstin Rupp. Sprecherin des Leutkircher Behindertenbeirates, deren Anliegen es ist, dass Menschen mit Behinderung gehört werden und die Möglichkeit haben, sich selbst in die Stadt Leutkirch einzubringen. Geplant sei zunächst, die laufenden Projekte zu beenden aber auch neue ins Leben zu rufen. Ähnlich sieht das auch die kommunale Behindertenbeauftrage des Landkreises Ravensburg, Selda Arslantekin: „Mir ist es wichtig, dass die Bewohner Leutkirchs überlegen, welche Gesellschaftsform sie in ihrer Stadt haben wollen und sich vorstellen, was wäre, wenn sie Morgen als Behinderter oder alter Mensch aufwachen würden. Was würden sie sich dann wohl von ihren Mitmenschen erhoffen? Und genau aus diesem Gedanken heraus, sie selbst mithelfen, ihre eigene Stadt freundlicher für derartige Personen machen“.