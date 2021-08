Begleiten und nicht alleine lassen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir sind wieder zurück“, hatte sich das PSNV-Team (Psychosoziale Notfallversorgung) um Markus Sonntag am Wochenende in ihrer WhatsApp-Gruppe zurückgemeldet. Da lagen 72 Stunden intensiven Bemühens um die Menschen, Betroffenen wie Helfern, in dem vom Hochwasser zerstörten Gebiet. „Es war richtig und sehr wichtig dort unsere Hilfe anzubieten“, sind sich die Heimkehrer sicher.

Eigentlich war es gar keine Frage für die vier Fachkräfte aus dem PSNV-Team, Markus Sonntag aus Siegmarszell, Robert Lohr, Reichenhofen, Agnes Gessenharter, Leutkirch, und Markus Streidle aus Wangen. „Wir fahren nach Rheinland-Pfalz um unsere dortigen KollegInnen abzulösen“, hatten sie noch vor der Abfahrt mitgeteilt, dabei sich den dort zu erwartenden Belastungen des Einsatzes voll bewusst. Das PSNV-Team aus Leutkirch ist ein weiteres Teil des ehrenamtlichen Kontingents der Baden-Württembergischen Johanniter aus dem ganzen Landesverband, die gemeinsam im Hochwassergebiet im Einsatz sind.

Für jeweils 72 Stunden sind die PSNV-Teams in ihrem nicht ganz leichten Einsatz. Immer wieder auch zusammen mit Einsatzkräften aus vielen anderen Verbänden und Aufgabengebieten. Alle sind sich sicher: „Es ist für die Menschen vor Ort hilfreich, wenn sie die Möglichkeit haben mit jemandem zu reden. Aber wir drängen uns nicht auf!“, so Sonntag.

Doch es sind immer auch die Bilder und das Erlebte, die sich nicht so einfach verdrängen lassen. Auch nicht bei den Helfern. Gerade hier setzt dann die Aufgabe der Psychologischen Notfallversorgung ein. „Wir sind auch mal mit Betroffenen durch die Straßen gegangen, wie zum Beispiel mit dem kleinen Kind, das auf der Suche nach der elterlichen, jetzt aber vollständig zerstörten, Pizzeria war“, berichtet Lohr im Gespräch. Und ergänzte dann noch: „Es ist gut, dass jetzt geschulte PSNV-MitarbeiterInnen im Einsatz sind um den Betroffen sowie den verschiedenen Hilfskräften beizustehen.“

Die Situation und auch die Aufgaben haben sich nach der ersten Akutphase etwas verändert, wissen die PSNV-Kräfte. „Vorher waren Sanitäter und Bergeteams gefordert, die hier eine hervorragende und notwendige Arbeit geleistet haben, jetzt kommen immer mehr Fragen und das Bedürfnis nach Verarbeitung.“ „Die Arbeit der Psychologischen Notfallversorgung wird wohl noch eine ganze Weile von Nöten sein.“ Darüber sind sich die vier PSNV-Helfer bei ihrer Rückkehr nach dem 72-stündigen Einsatz im Hochwassergebiet von Schuld ganz sicher.