Begeisterung: Wohnmobilisten lieben Leutkirch

Julia Panzram von der Touristinfo Leutkirch hat allen Grund zur Freude:

Seit im vergangenen Spätsommer der Wohnmobilstellplatz hinter der Tennishalle des TC Leutkirch eröffnet worden ist, sind die Belegungszahlen langsam, aber kontinuierlich nach oben gegangen. Es sei richtig gewesen, die Eröffnung noch im vergangenen Jahr vorzunehmen, sagt sie. Über Mund-zu-Mund-Propaganda und nicht durch große Werbeaktionen sei der schöne Platz in Leutkirch bei den Wohnmobilisten bekannter geworden: „Sehr stark frequentiert war der Platz über Ostern.“

In der Zeit zwischen 14. April und 17. Mai wurden insgesamt 109 Übernachtungen registriert, was der Stadt Einnahmen in Höhe von 654 Euro brachte. „Ein recht ordentlicher Saisonbeginn“, freuen sich die Verantwortlichen aus der Touristinfo.

„Für viele Durchreisende aus Richtung Süden ist der Platz ein idealer Zwischenstopp für einen Kurzaufenthalt“, so Julia Panzram. Ideal ist die Lage nicht nur wegen der Nähe zum Freibad: Am Stadtweiher beginnt auch der Nordic-Walking-Parcours, bei Carl-Joseph die neue Wanderwegebeschilderung, und im Winter liegen die Langlaufloipen direkt vor der Haustüre.

Für sechs Euro die Nacht gibt es einen 72 Quadratmeter großen Stellplatz, inklusive Stromanschluss (die Kilowattstunde kostet 50 Cent), Abwasser- und Müllentsorgung. Bezahlt wird am Automaten, der eine Gästekarte ausdruckt, mit der man sogar einmal kostenlos gegenüber in den Stadtweiher gehen kann. Dort erhalten die Gäste noch ein Willkommen-Paket, also Informationsmaterial über Leutkirch wie Stadtplan oder über die Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise Museen. Bei der Tennishalle gibt es zudem eine Info-Tafel mit verschiedenen Aushängen über zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten. (ri)