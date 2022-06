Begeisterung beim Evensong auf dem Katholikentag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Volle Kirche, satter Chorklang, Bläser und Orgel: Mit knapp 400 Sängerinnen und Sängern aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde an Christi Himmelfahrt beim Katholikentag in der Stiftskirche in Stuttgart ein Evensong mit Weihbischof Gerhard Schneider gestaltet - mit dabei einige SängerInnen der Kantorei St. Martin.

Die mehrstimmigen Stücke waren dafür eigens arrangiert und vorher in den Chören einstudiert worden. „Es war ein sehr beeindruckendes und mitreißendes Erlebnis, in so großer Sängerrunde dieses Abendlob zu gestalten“, so die zurückgekehrten Chormitglieder. Acht Bläser und ein Schlagwerk verstärkten den satten Chorklang, Kirchenmusikdirektor Franz Günthner zog an der Orgel alle Register. „Nach zwei Jahren ohne normale Chorarbeit, jetzt endlich mal wieder gemeinsam stehen und musizieren zu dürfen, war schon etwas ganz Besonderes.“ Zum Schluss gab es Riesenapplaus: Die eineinhalbjährige Vorbereitung durch das Amt für Kirchenmusik hat sich auf jeden Fall gelohnt, so die einhellige Meinung aller Mitwirkenden und Zuhörer.