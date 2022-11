Begeistertes Publikum bei Ballett-Revue in Leutkirch

„Sie würden staunen, wenn Sie sähen, was hinter diesen Türen gerade los ist“, sagt Matthias Hufschmid, stellvertretender Leiter der Leutkircher Volkshochschule (VHS). Vielsagend zeigt er auf die Türen zum Lohboden und zu den beiden Bühnenaufgängen.

200 Mitwirkende, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bereiten sich in diesem Moment fieberhaft auf ihren großen Auftritt vor. Die „Tanzreise“, eine Ballett-Revue erarbeitet von Nadja Habermann, Leiterin der VHS-Ballettschule und der Aitracher Tanzschule Nadansja feierte an diesem Freitagabend in der Festhalle Premiere vor vollem Haus.

Leuchtend rote Marienkäferchen

Was sich in den folgenden zwei Stunden auf der Bühne darbot, ist schwer in Worte zu fassen. Ein ganzes Meer an Farben, Formen, Bewegungen, Klängen und Rhythmen flutete den Raum. Nach einer ruhigen Einstimmung von Luis Müller am Flügel hieß es Bühne frei für den quirligen Schwarm von leuchtend roten Marienkäferchen, gefolgt von zarten Schmetterlingen und Bienchen, die den Zuschauer mit ihrem luftigen Tanz und den perfekt geschneiderten Kostümen in eine zauberhafte Welt entführten.

Dann ein Stimmungswechsel: Die lustigen kleinen Zwerge mit ihren bunten Zipfelmützen eroberten auf Anhieb die Herzen des Publikums, das zur eingängigen Melodie gutgelaunt mitklatschte. Der Reigen setzte sich fort mit den unterschiedlichsten Tanzgruppen: Blumen, kleine braune Tanzeselchen, Feuerzungen, Regenbögen, Vögel, Raubkatzen, Fische, Polizisten, Cowboys und Teens, die mit ihrem Ausdruckstanz Respekt und Freundschaft einforderten, bildeten das Programm des ersten Teils.

Liebeskummer und Frauenpower

Nach der Pause hatten vor allem die älteren Tänzerinnen und Tänzer ihren Auftritt. Die „Puppen“ stellten überzeugend das Thema Mensch und Maschine dar. Liebeskummer, Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung, Verlust und Frauenpower waren weitere Themen, die durch Ausdruck, Kostüm, Maske und Musik überzeugend in Szene gesetzt wurden.

Große Erheiterung löste der Auftritt der an Rollatoren und Gehstöcken auf die Bühne humpelnden „Senioren“ aus, die sich alsbald als flotte Rock’n’Roll-Tänzer zu Elvis’ „Blue Suede Shoes“ entpuppten.

Eine gelungene Mischung

Insgesamt eine gelungene, spannende Mischung: Heiteres und Zorniges, Ernstes und Lustiges, Schmerzliches und Hoffnungsvolles kam gleichermaßen zum Ausdruck. Ein Abbild des Lebens mit seinen Höhen und Tiefen – eine Tanzreise als Lebensreise.

Am Ende des Abends trat eine erschöpfte, aber sichtlich erleichterte Projektleiterin vors Publikum. „Es fällt gerade so viel Druck bei mir ab“, erklärte Nadja Habermann. „Ich habe den ganzen Abend mitgefiebert.“ Sie betonte, dass ein solches Großprojekt natürlich nicht ohne ein gutes Team und viele Helfer möglich sei. Ihr besonderer Dank galt unter anderen Marina Kelnhofer, die sie als Tanz-und Bewegungspädagogin unterstützte, der Leiterin des Schminkteams, Amrei Linke-Janssen, sowie den Eltern, die es ihren Kindern ermöglichten, bei diesem Projekt mitzumachen. Nicht zuletzt aber zog sie den Hut vor den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die ihre „Tanzreise“ heute so glänzend auf die Bühne brachten.

Werte vermitteln

Matthias Hufschmid betonte abschließend, wie wichtig ein solches Projekt wie die „Tanzreise" gerade heute für Kinder und Jugendliche sei. Im Sport und in der Musik würden Werte vermittelt, die ein hohes Kulturgut in der heutigen Zeit darstellten.

Das Schlussbild auf der Bühne, perfekt fürs Familienalbum: Alle Mitwirkenden haben sich auf der Bühne versammelt, Premiere-Rosen werden übermütig geschwenkt, die Gesichter strahlen, glücklich und erschöpft. Stolze Eltern klatschen Beifall, filmen und fotografieren mit ihren Handys den Sohn oder die Enkeltochter, alle sind begeistert.