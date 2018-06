Bebauungsplan wird geändert

Der Bebauungsplan „Diepoldshofen Nord - Teil 1“ wird im beschleunigten Verfahren geändert. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Änderung wurde nötig, weil unter anderem für das städtisches Grundstück, auf dem ein Spielplatz vorgesehen war, eine Kaufanfrage bei der Stadt einging. Aus Sicht der Stadtplanung könne dem Verkauf des Grundstücks zugestimmt werden, da die Erschließung gesichert ist, sagte Stadtplaner Claudio Uptmoor. Allerdings sollte eine Alternative für den Spielplatz gefunden werden. So würde sich am ehemaligen Schulgebäude ein Alternativstandort für einen öffentlichen Spielplatz anbieten. Die Realisierung hänge aber von den finanziellen Mitteln ab und sei unabhängig vom Bebauungsplanverfahren zu sehen, erklärte Uptmoor. Weiterer Änderungsbedarf des Bebauungsplans bestehe außerdem im Bereich der noch unbebauten Grundstücke. (win)