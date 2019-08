Beachvolleyball-Titel erfolgreich verteidigt

Bei der Stadtmeisterschaft im Rahmen des derzeit laufenden Altstadt-Sommerfestivals (ALSO) hat es eine Titelverteidigung gegeben.

Alter und neue Stadtmeister im Beachvolleyball sind Johannes Bauhofer und Simon Weiß. Sie setzten sich in einem packenden Finale gegen Tobias Pearman und Tobias Hafner durch. Platz drei ging an Andreas Lutz und Simon Sauterleute.

Das Turnier fand über zwei Tage, Dienstag und Mittwoch, statt. Spielberechtigt bei der Stadtmeisterschaft waren laut Mitteilung alle, die in Leutkirch wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören. Zusätzlich durften alle aktiven Spieler nur mit einem Hobbyspieler teilnehmen. Während das Wetter am Dienstag noch relativ wechselhaft war, durften sich Teilnehmer und Zuschauer am Mittwoch über traumhafte Bedingungen freuen. Insgesamt sahen die Zuschauer spannend Spiele in toller Atmosphäre, so der Veranstalter.