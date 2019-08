Beim Standkonzert auf dem Kornhausplatz sind an diesem Freitagabend mit der Musikkapelle Frauenzell Musikanten aus dem benachbarten Bayern zu Gast in Leutkirch gewesen. Die Spielfreude der Musiker sprang schnell auf die zahlreichen Zuschauer über, die diesen schönen Sommerabend mit Musik mitten in der Leutkircher Altstadt sichtlich genossen.