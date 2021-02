Bauunternehmung Mösle geht neue Wege

Die Dachgesellschaft der Bauunternehmung Gordian Mösle aus Leutkirch-Wuchzenhofen hat umfirmiert. Die Boch Holding wird zukünftig als Hock Holding von ihrem alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer Christian Hock fortgeführt. Zur Holding-Gesellschaft gehört neben der Bauträgerfirma Hock Projekte aus Aitrach auch die Bauunternehmung Gordian Mösle. Der Standort der umfirmierten Holding bleibt in Aitrach bestehen und wird sukzessive ausgebaut.

Seit bereits über zehn Jahren schreibe sich die Firma Boch Projekte regionale Nachhaltigkeit auf die Fahnen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. So arbeite das Unternehmen als Teil seiner Philosophie ausschließlich mit lokalen Handwerken zusammen. 75 Wohneinheiten habe Boch Projekte in den Regionen Aitrach, Aichstetten, Tannheim und Memmingen abgewickelt, heißt es weiter. Das Unternehmen wird fortan unter dem Namen Hock Projekte GmbH unter dem Dach der umfirmierten Holding weitergeführt. „Bereits heute befinden sich viele spannenden Projekte in der Planungsphase und werden in den kommenden Jahren von uns als Bauträger und unseren regionalen Partnerfirmen realisiert.“, erklärt Geschäftsführer Christian Hock.

Regionalität präge auch die Bauunternehmung Gordian Mösle, welche die Hock-Firmengruppe vervollständigt, heißt es weiter. Das Unternehmen mit rund 60 Mitarbeitern hat sich schwerpunktmäßig auf den Rohbau von Wohn- und Gewerbebauten spezialisiert. Putz- und Stuckarbeiten führt das Unternehmen ebenfalls aus. Mösle realisiere Bauvorhaben jeder Art: Von großen Industriebauten und Wohnanlagen bis zu kleinen Sanierungsarbeiten.