Baustelle lässt Umsatz einer Leutkircher Tankstelle „komplett einbrechen“

Schon seit mehreren Wochen ist die Hermann-Neuner-Straße im Westen der Leutkircher Kernstadt voll gesperrt (SZ berichtete). Grund: Unter der Strecke, die an den Neubaugebieten Ströhlerweg und Saugarten vorbeiführt, werden vor allem Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen verlegt.

Erhebliche Auswirkungen hat das auf Florian Bauer, der an der Strecke eine Agip-Tankstelle betreibt. Er fürchtet um seine berufliche Existenz. Und auch das benachbarte Caravan-Center muss mit Nachteilen zurechtkommen.

Großbaustelle an der Hermann-Neuner-Straße: Die Auswirkungen auf die Agip-Tankstelle sind erheblich. (Foto: Simon Nill)

„Der Umsatz ist komplett eingebrochen“, konstatiert Florian Bauer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Einnahmen an der Tankstelle lägen in diesen Tagen nur noch bei 20 bis 30 Prozent des üblichen Niveaus. „Das ist schon existenzbedrohend“, gesteht Bauer.

Einige Stammkunden tanken nach Angaben des Inhabers zwar immernoch regelmäßig an einer seiner Zapfsäulen, allerdings fehle die „Laufkundschaft“.

Baustelle noch bis Dezember

Deshalb habe sich Bauer wohl oder übel dazu entschlossen, die Öffnungszeiten morgens und abends ein wenig zu reduzieren. Über einen Tankautomaten sei die Nutzung ohnehin gewährleistet.

Trotz der negativen Auswirkungen ist der Geschäftsmann zuversichtlich, dass es ihm irgendwie gelingt, mit seinem Geschäft die kommenden Monate zu überstehen. Monate deshalb, weil die Sperrung nach Angaben der Stadtverwaltung noch mindestens bis Anfang Dezember anhalten soll.

Die Zufahrt zur Tankstelle und zum Caravan-Center ist derzeit über die Wangener Straße möglich. Wer aus der Innenstadt kommend an der Kaufmarkt-Kreuzung nach rechts abbiegen will, steht allerdings vor einer Herausforderung. Denn dort ist die Behelfseinfahrt in die Hermann-Neuner-Straße für viele Autofahrer erst auf den zweiten Blick ersichtlich.

„Das müsste man anders gestalten“, sind sich Florian Bauer und Steffi Schilling, Geschäftsführerin beim Caravan-Center Owandner, einig.

Finanzieller Ausgleich gewünscht

Ärgerlich ist die lang anhaltende Baustelle aus Sicht von Bauer auch deshalb, weil die Strecke erst im Jahr 2017 wegen Sanierungsarbeiten für mehrere Wochen gesperrt war. Auch diese Phase habe „extreme Auswirkungen“ auf den Tankstellen-Betrieb gehabt. Der Wunsch des Unternehmers ist daher ein finanzieller Ausgleich für die Umsatzeinbußen von Seiten der Stadt Leutkirch.

„Es ist uns bewusst, dass die Betriebe einen Nachteil durch die erschwerte Zufahrt haben, das ist bei Baumaßnahmen nie vollständig vermeidbar“, teilt Thomas Stupka mit. Er ist bei der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Arbeiten an der Hermann-Neuner-Straße seien dadurch, dass mehrere Infrastrukturleitungen (Wasser, Strom, Fernwärme, Breitband) neu verlegt werden müssten, recht aufwändig.

Um die Auswirkungen abzumildern, wurden entsprechende Hinweisschilder angebracht und über Presse, Internet und soziale Medien über die Erreichbarkeit der Unternehmen informiert, heißt es aus dem Rathaus. „Wir hoffen sehr, dass die Kunden die betroffenen Betriebe auch in dieser Zeit unterstützen.“

Baustellen dieser Art seien sind durch das Straßengesetz Baden-Württemberg geregelt und „eine Entschädigung ist laut Gesetz nicht vorgesehen“.

Kunden sind verärgert

Das Caravan-Center Owandner treffen die Auswirkungen der Baustelle nicht ganz so hart wie die Tankstelle. Trotzdem gebe es Kunden, die verärgert sind, weil sie die Zufahrt zum Unternehmen nicht auf Anhieb finden, sagt Geschäftsführerin Steffi Schilling.

Kürzlich sei ein potenzieller Besucher etwa bis nach Tautenhofen gefahren – und habe dann verzweifelt per Telefon das Caravan-Center kontaktiert. Der eine oder andere Kunden hat nach Angaben von Schilling auch schon einen Termin abgesagt, weil ihm die Anfahrt zu kompliziert sei.