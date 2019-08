Baustelle in der Wangener Straße

Voraussichtlich noch bis zum Freitag, 23. August, dauern die derzeit laufenden Bauarbeiten an der Wangener Straße (K 8025) an, teilt das Landratsamt mit (SZ berichtete). Der Fahrbahnbelag wird erneuert und es werden Arbeiten an der Straßenentwässerung sowie an den Randeinfassungen durchgeführt. Davon betroffen ist der Bereich zwischen Abzweigung Säntisstraße und Kreisverkehr Neue Welt. Der Bereich ist währenddessen teilweise komplett gesperrt, teilweise stadteinwärts als Einbahnstraße befahrbar. Die Umleitungsstrecke führt über die Poststraße, Karlstraße, Wurzacher Straße und Hermann-Neuner-Straße.