Ein Unbekannter hat am Montag auf einem Parkplatz in der Zeppelinstraße in Leutkirch Bauschaum in beide Auspuffrohre eines Audi gesprüht. Das Auto war dort zwischen 7 und 14.30 Uhr geparkt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.